¿Hará calor HOY en Hermosillo? Este será el clima en Sonora del sábado 29 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- En Hermosillo, el inicio del fin de semana llega con condiciones que podrían variar a lo largo del día. Aunque la mañana será estable, las temperaturas irán aumentando conforme avance la jornada, por lo que es importante revisar el pronóstico del clima para tomar precauciones si tienes actividades al aire libre. Para que nada interrumpa tu jornada, aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte meteorológico.

Así será el clima en Hermosillo este sábado

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los datos de The Weather Channel, este sábado 29 de noviembre se espera un clima cambiante desde temprano y con variaciones notables entre la mañana, la tarde y la noche. El día comenzará con ambiente fresco. Entre las 6:00 y las 9:00 horas, las temperaturas irán de 12 a 17°C. A primera hora habrá nubes y claros, con sensación térmica de 13°C y un viento de 10 a 17 kilómetros por hora desde el noreste.

Así será el clima en Hermosillo este sábado. Foto: Conagua

Hacia las 7:00 el cielo será totalmente soleado, aunque el termómetro descenderá ligeramente a 12°C, todavía con viento del noreste. A las 8:00 regresará la mezcla de nubes y sol, con 14°C y viento moderado que alcanzará hasta 22 kilómetros por hora. Para las 9:00 el ambiente se calentará un poco más y el cielo volverá a despejarse, marcando 17 grados; el viento se mantendrá moderado y el índice UV subirá a nivel bajo, aunque ya con la recomendación de precaución básica.

A partir del mediodía el aumento de temperatura será más notorio. Para las 11:00 se prevén 24°C, con ligera sensación térmica mayor y viento moderado del noreste. En este horario, el índice UV subirá a nivel medio, lo que implica riesgo en exposiciones prolongadas al sol. Alrededor de las 14:00, Hermosillo alcanzará su punto más cálido del día con 27°C. El cielo seguirá con nubes y claros y el viento cambiará hacia el suroeste, siendo más ligero, entre dos y 14 kilómetros por hora.

Cómo estará la noche en Hermosillo

Conforme avance la tarde hacia la noche, la temperatura comenzará a descender. A las 17:00 se esperan 26°C, todavía con cielo parcialmente despejado y viento flojo del oeste. Para las 20:00 el ambiente será más agradable, con 22°C y sensación térmica ligeramente mayor a causa de la estabilidad del viento, que soplará desde el noroeste. Al cierre del día, alrededor de las 23:00, el termómetro marcará 20°C, con nubes dispersas y viento leve procedente del norte. La radiación solar será nula, por lo que no habrá riesgos relacionados con exposición.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)