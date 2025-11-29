Unión de Usuarios de Hermosillo lanza alerta por FALSOS empleados de la CFE; llama a externar cuidados

Hermosillo, Sonora.- Representantes ciudadanos de la Unión de Usuarios en Hermosillo lanzaron una alerta por el aumento de fraudes cometidos por personas que se hacen pasar por empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ignacio Peinado Luna, dirigente de la Unión de Usuarios en Hermosillo, comentó que estos individuos ofrecen modificar adeudos, ajustar cálculos de consumo o restablecer servicios suspendidos a cambio de depósitos en cuentas personales, lo que constituye un engaño que ha afectado especialmente a usuarios.

"Tenemos testimonios donde nos cuentan cómo los estafadores contactan a las víctimas principalmente mediante redes sociales, sobre todo en Facebook, donde persuaden a los usuarios para que proporcionen información como nombre, número de servicio e incluso fotografías completas del recibo. En algunos casos, los delincuentes recurren a prácticas como intercambiar medidores para hacer creer que existe un contrato activo, lo que aumenta la confusión y facilita el fraude", contó.

Externó que la CFE siempre ha reiterado que ningún empleado está autorizado a cobrar en campo ni a solicitar pagos a cuentas personales. Todos los trámites, pagos y aclaraciones deben realizarse únicamente en módulos oficiales, plataformas digitales autorizadas o centros de atención.

Además, destacó la importancia de acudir únicamente a los canales formales para liquidar adeudos y realizar abonos, así como verificar cualquier comunicación sospechosa. "Le pedimos a la población, en especial a adultos mayores y personas con servicios suspendidos, mantener precaución y desconfiar de supuestas ofertas de arreglos rápidos y pagos reducidos", declaró.

Fuente: Tribuna del Yaqui