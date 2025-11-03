Así estará el CLIMA en Hermosillo HOY lunes 3 de noviembre: Calor, sol y cielo despejado

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 3 de noviembre de 2025 se perfila como un día plenamente soleado en la capital de Sonora. Tras un fin de semana marcado por altas temperaturas, el arranque de semana mantiene las condiciones de cielo despejado y calor, aunque con un ligero descenso térmico hacia la noche. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima íntegro.

Así será el clima en Hermosillo este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, los hermosillenses disfrutarán de un día estable, sin presencia de lluvias y con viento ligero procedente del noreste por la mañana, que irá cambiando de dirección a lo largo del día. Durante las primeras horas, el ambiente será agradable, con temperaturas entre los 18 y 25°C y una sensación térmica similar, bajo un cielo completamente despejado. Conforme avance la mañana, los termómetros subirán gradualmente hasta alcanzar los 32°C alrededor de las 11:00 horas.

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el calor volverá a ser protagonista. El pronóstico señala que cerca de las 14:00 horas, Hermosillo alcanzará su punto máximo con 36°C. El cielo permanecerá despejado y los vientos soplarán suaves desde el suroeste, con ráfagas de hasta 21 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá entre cuatro y cinco, considerado moderado, por lo que es recomendable limitar la exposición directa al sol durante periodos prolongados.

Por la tarde, el termómetro comenzará a descender gradualmente. Hacia las 17:00 horas, se espera una temperatura de 34°C, con una sensación de 31°C y un ambiente todavía seco, sin indicios de nubosidad. El viento cambiará de dirección hacia el oeste y el índice UV descenderá a niveles bajos, lo que permitirá una sensación más cómoda al aire libre.

Durante la noche, el clima se tornará más templado y agradable. A las 20:00 horas, el cielo continuará despejado con 28°C y una ligera brisa del oeste. Conforme avance la noche, el ambiente será cada vez más fresco, alcanzando los 25°C hacia las 23:00 horas, con algunas nubes y claros dispersos en el cielo. El viento será suave del norte, casi imperceptible, y el índice UV será nulo, lo que marcará el cierre de una jornada típicamente sonorense: calurosa durante el día y apacible al anochecer.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'