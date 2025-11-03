Calles de Ciudad Obregón se preparan con pintura y reparaciones para ExpoFest 2025

Ciudad Obregón, Sonora.- Con franjas amarillas para el paso peatonal y la circulación vehicular están siendo pintadas las calles ubicadas alrededor del lugar donde habrá de realizarse la ExpoFest Cajeme 2025.

La feria que habrá de empezar este próximo viernes 7 de noviembre provocó que también se estén podando algunos árboles con excesivas ramas, además de que se observó que se están reparando algunas lámparas y postes del alumbrado público en la misma zona.

Fue principalmente por las calles Guerrero y Otancahui donde se comenzó a trabajar en esos aspectos, previo al arranque de la ExpoFest Cajeme que culminará hasta el próximo 23 de noviembre.

Cabe recordar que luego de cinco años sin realizarse la Expo en la ciudad, se ha generado bastante expectativa ante la organización de la feria que incluirá juegos mecánicos, bailes, conciertos, actividades culturales, área gastronómica y exposición de marcas de productos y servicios regionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui