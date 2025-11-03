Ciudad Obregón: Ayuntamiento lamenta explosión en tienda de Hermosillo y envía condolencias

Ciudad Obregón, Sonora.- El Ayuntamiento de Cajeme lamentó los hechos ocurridos el pasado sábado en un establecimiento comercial ubicado en el centro comercial de Hermosillo, capital del estado de Sonora, y reiteró las condolencias a los familiares de los fallecidos.

Se trata de una tienda Waldo's, en la que el sábado pasado se registró una fuerte explosión que dejó como resultado más de 20 personas sin vida, más de 10 lesionadas y cuantiosos daños materiales.

Trascendió que las autoridades municipales se pusieron en contacto con el gobernador Alfonso Durazo Montaño para que, en caso de que se ocupara, se contara también con apoyos del personal del municipio de Cajeme.

El gobierno del estado, particularmente el gobernador Alfonso Durazo, ha estado muy atento a los acontecimientos con un ánimo muy solidario, atendiendo los resultados muy lamentables a esos hechos; igual le hemos hecho llegar nuestra solidaridad para en caso de que pudiéramos contribuir", manifestaron las autoridades.

Finalmente, se dio a conocer que en este municipio, personal de la Unidad de Protección Civil constantemente se mantiene realizando revisiones en diferentes establecimientos comerciales, a fin de que cuenten con las condiciones de seguridad que establece la normativa.

Fuente: Tribuna del Yaqui