Ciudad Obregón reporta celebración segura en panteones con alta afluencia por Día de Muertos

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que más de 30 mil vehículos se movilizaran a los panteones municipales de Cajeme, las autoridades reportaron que afortunadamente se vivió la celebración con un saldo blanco.

Sobre el operativo que inició desde el día 1 de noviembre, Francisco Mendoza Calderón, coordinador de la unidad municipal de Protección Civil, señaló que los trabajos de los operativos comenzaron desde días previos.

Empezamos desde la limpieza de los panteones, con encontrar fauna nociva, con ver todo lo que podíamos tener en caso de que tuviéramos la afluencia que tuvimos. Quiero decirles que se movieron en todos los panteones según los cálculos, entre 85 y 90,000 personas en los panteones", dijo.

Sobre las atenciones prestadas durante el operativo de los días 1 y 2 de noviembre, señaló que se incluyeron 18 atenciones a automovilistas con cambio de llantas, paso de corriente y composturas de fallas mecánicas.

Tuvimos un accidente de una moto con dos personas lesionadas y dos picadas de alacrán de fauna nociva; fue todo lo que se tuvo, pero fue un trabajo muy amplio el que realizamos", aseguró.

Mendoza Calderón agradeció el trabajo coordinado entre el Departamento de Tránsito, Cruz Roja, Bomberos de Cajeme, Programas Preventivos de Seguridad Pública, así como los equipos de radio ayuda que existen en el municipio.

Personal de servicios públicos nos ayudó con la limpieza de los panteones, mientras que trabajadores de Inspección y Vigilancia colaboraron con revisar todo el tema de gas que tuvimos de los vendedores ambulantes con trabajo, donde tuvimos más de 350 personas trabajando con muy buenos resultados", comentó el coordinador.

En los panteones municipales se trabajó con los horarios previamente anunciados, registrándose picos muy marcados en algunos puntos del día.

La seguridad

Por parte de Seguridad Pública, el secretario Claudio Cruz Hernández señaló que en el operativo coordinado por el Día de Muertos se involucraron 100 elementos de la policía municipal y más de 50 vehículos de las distintas corporaciones.

Nos coordinamos con las otras instancias, como es Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal, en donde participaron aproximadamente 30 elementos y siete vehículos en apoyo a lo que fue los recorridos en los diferentes panteones", señaló Cruz Hernández.

Aseguró que los casi 90 mil cajemenses que visitaron los panteones de la ciudad y de las comisarías como Pueblo Yaqui, Esperanza, Cócorit y Providencia estuvieron seguros.

Por parte de los elementos de Tránsito, aseguró que se trabajó para evitar los embotellamientos vehiculares en las rutas y alrededores de los camposantos.

Ya van varios años que tenemos implementado este dispositivo cuando se empieza a cargar de vehículos sobre la Calzada Villanueva, donde abrimos una vía alterna para empezar a desfogar al tráfico y creo que todo salió bien con excepción de un accidente de un vehículo con una motocicleta que fue el único en el que tuvimos dos personas lesionadas", admitió.

Para que los panteones estuvieran listos, se destacó el trabajo de servicios públicos en el tema del servicio de agua a disposición de los visitantes, así como la iluminación y el deshierbe realizado en esos lugares.

Comportamiento ciudadano

Destacaron que en Cajeme ese tipo de eventos se desarrollan de una manera normal y con seguridad, gracias también al buen comportamiento y actuar responsable de las y los ciudadanos cajemenses, en su mayoría, pues reconocieron que hubo algunos detalles negativos.

Uno de esos incidentes, comentó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, fue el uso de pirotecnia por parte de algunas personas, artefactos que están prohibidos en el municipio.

Otra de las situaciones que nos llamó mucho la atención fue que hubo personas que llevaron inclusive una tecnobanda de aquí de la ciudad y pues prácticamente tenían un baile adentro, entonces tuvimos que empezar a desalojarlos porque luego de ahí también hubo otras pequeñas banditas que estaban en algunos puntos y tuvimos que empezar a desalojar", explicó.

Aseguró que fue precisamente luego de ver el ambiente de fiesta que se formó con la música a exceso de volumen, que hubo personas que tiraron pirotecnia, a quienes, dijo, se les invitó a no hacerlo, y reconoció que prefirieron evitar detenerlas.

Sin embargo, hubo dos personas que, pues, retaron a la autoridad y efectivamente tuvimos dos personas detenidas; inclusive una de ellas llevaba hasta un cuchillo, entonces tuvimos que ponerlo a disposición de la fiscalía y el otro, pues, entró al bando, al juzgado cívico y de los cuales también vehículos", detalló.

El jefe policíaco dio a conocer que se detuvieron motocicletas y cuatrimotos que circulaban a exceso de velocidad dentro del panteón, así como al exterior, donde retaban a las autoridades, por lo que terminaron deteniéndolos.

Destacaron que la autoridad de Cajeme es flexible y atenta, pero firme cuando se rompe el orden para evitar incidentes y afectaciones a las y los ciudadanos de bien, sin tolerancia a desmanes y faltas de respeto.

Fuente: Tribuna del Yaqui