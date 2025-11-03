Clima en Sonora HOY 3 de noviembre: Advierten mañana FRESCA y día CALUROSO, según Conagua

Hermosillo, Sonora.- El arranque de la primera semana de noviembre 2025 trae un ambiente soleado y seco para gran parte de Sonora. Desde las primeras horas del día, el cielo se mantendrá despejado en casi todo el estado, con temperaturas frescas al amanecer y un marcado incremento del calor hacia el mediodía. Para que tomes las precauciones necesarias este lunes 3 de noviembre, aquí te compartimos el pronóstico del clima completo. ¡Toma nota!

Así será el clima en Sonora este primer lunes del mes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este lunes 3 de noviembre el clima en Sonora se mantendrá estable, sin probabilidades de lluvias y con condiciones de cielo despejado a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registraron en las zonas serranas del norte, mientras que el calor predominará en el centro y sur del estado.

Así será el clima en Sonora este lunes 3 de noviembre. Foto: Conagua

Durante la mañana, los valores térmicos rondan entre los 16 y 19°C en ciudades como San Luis Río Colorado, Heroica Caborca y Ciudad Obregón, con una sensación de frescura que se irá disipando conforme avance el día. Se recomienda a la población mantenerse bien abrigada al inicio de la jornada. En Hermosillo, el amanecer se presenta con 18°C y un cielo completamente despejado.

Para la tarde de este lunes, se espera un ambiente caluroso con temperaturas máximas de hasta 36°C en Hermosillo, 35°C en Ciudad Obregón y 34°C en Caborca. En Guaymas, el termómetro alcanzará los 31°C, mientras que en la zona fronteriza, municipios como Nogales y Agua Prieta mantendrán un clima más templado, con máximas entre 29 y 32 °C. A pesar del calor, el viento permanecerá leve, con velocidades promedio de cinco a 15 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el cielo continuará despejado en todo el territorio sonorense, con un descenso gradual de temperatura. ¡Tápate bien esta noche! En municipios costeros como Guaymas y Puerto Peñasco se prevé un ambiente más templado, con valores cercanos a los 20°C, mientras que en el norte, en localidades como Sonoyta y Magdalena de Kino, el termómetro podría bajar a los 15°C.

Las condiciones estables continuarán en las próximas horas, con baja humedad y sin presencia de nubosidad significativa. El índice UV se mantendrá en niveles medios durante la tarde, por lo que se recomienda el uso de protector solar si se realizan actividades al aire libre. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)