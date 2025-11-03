Comienza el IEE Sonora la preparación de material del proceso electoral 2023-2024

Hermosillo, Sonora.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora) comenzó el proceso de preparación de la documentación y material electoral derivado del Proceso Electoral Ordinario Local 2023-2024, como parte de las labores previas a su destrucción, conforme a los lineamientos aprobados por el Consejo General.

Durante este procedimiento se realiza la apertura, revisión y clasificación del contenido de los siete mil 798 paquetes electorales utilizados en la jornada del pasado 2 de junio, en la que la ciudadanía sonorense eligió diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos. La documentación contenida en dichos paquetes corresponde a un total de cuatro millones 949 mil 816 boletas, así como actas y documentación complementaria utilizada durante la jornada electoral.

El proceso de preparación consiste en la apertura de los paquetes para la extracción y separación de las boletas, actas y materiales complementarios, bajo la supervisión de personal autorizado de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, con el acompañamiento de la Secretaría Ejecutiva y la observación de representaciones de los partidos políticos.

El procedimiento, que tendrá una duración aproximada de 45 días hábiles, se realiza bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad y objetividad que rigen la función electoral, asegurando además la gestión sustentable y transparente de los materiales utilizados en el Proceso Electoral Ordinario Local 2023-2024.

