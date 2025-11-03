Durazo anuncia atención integral a víctimas de explosión en Hermosillo: Los detalles en el Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que ocurrió en la entidad durante este fin de semana, TRIBUNA te presenta la mejor opción. A continuación encontrarás un resumen del lamentable incendio y explosión en tienda Waldo's de Hermosillo, a través del Tribuna Top 3 Sonora, tu nuevo resumen informativo favorito. Quédate para que conozcas todos los detalles de este trágico accidente en la capital del estado.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

23 muertos por explosión en comercio de Hermosillo

El pasado sábado, se registró una trágica explosión en el Centro de Hermosillo, dentro de una tienda Waldo's, la cual dejó saldo de 23 personas sin vida y 15 lesionadas. Las autoridades han confirmado que el incidente ocurrió por el fallo de un transformador que estaba al interior del comercio

Clausuran tiendas Waldo’s en todo el estado

El Gobierno de Sonora informó que la tienda que se incendió operaba sin programa interno de Protección Civil autorizado desde 2021, por lo que se ordenó cerrar otras 68 sucursales de esta cadena para revisar si cumplen con las medidas de seguridad

Durazo anuncia apoyo integral a afectados

El gobernador Alfonso Durazo ha reiterado que no dejará solas a las víctimas de la explosión, afirmando que se está dando el apoyo necesario en los servicios funerarios y traslados, así como acompañamiento psicológico. El mandatario estatal también señaló que 12 de los lesionados ya fueron dados de alta y tres continúan en el hospital.

Fuente: Tribuna del Yaqui