Explosión en Waldo's Hermosillo: Iglesia ofrece apoyo espiritual a familias en duelo

Hermosillo, Sonora.- En respuesta a los recientes acontecimientos, por la explosión de una tienda Waldo's en Hermosillo, hecho en el que murieron 23 personas, que han generado tristeza en la comunidad, la iglesia de Hermosillo puso a disposición de la ciudadanía un centro de escucha en la Catedral, además de grupos de duelo presenciales y virtuales, con el propósito de brindar acompañamiento y consuelo a quienes atraviesan la pérdida de un ser querido.

El padre Martín Hernández informó que este servicio es gratuito y está dirigido a todas las personas que necesiten apoyo emocional y espiritual. "La Iglesia camina con sus hijos en los momentos de alegría, pero también en los de angustia y tristeza; queremos acompañar en el dolor a tantos que están sufriendo en estos momentos", expresó.

El sacerdote detalló que el grupo presencial se reúne los jueves a las ocho de la noche en Catedral Metropolitana, mientras que el acompañamiento virtual está disponible para quienes no pueden asistir físicamente en esas instalaciones. El objetivo es crear un espacio de escucha, de esperanza que ayude a fortalecer el espíritu, a mitigar el sufrimiento y que cada persona sienta que no está sola en su dolor.

