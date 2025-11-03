Explosión en Waldo's Hermosillo: Lamenta la rectora de la Unison la muerte de una estudiante en tragedia

Hermosillo, Sonora.- La rectora de la Universidad de Sonora (Unison), Dena Camarena Gómez, lamentó la muerte de una estudiante y el familiar de un trabajador de la máxima casa de estudios, en la explosión de la tienda Waldo's el pasado fin de semana en el centro de Hermosillo.

La rectora señaló que desde la Universidad de Sonora se ha contactado a los familiares de la estudiante y al mismo trabajador en apoyo en este proceso de duelo. "Desde el Gobierno de Sonora, se está dando el acompañamiento a los familiares de todas las víctimas, precisó, y la Universidad de Sonora colaborará en cualquier tema que pueda apoyar a la sociedad".

"Estamos muy tristes con la tragedia que sucedió, una estudiante, así como el padre de uno de nuestros compañeros; nosotros respetamos el dolor de todas las familias, los amigos, conocidos y nos sumamos a esos momentos de tristeza". En la Universidad de Sonora, se colocó una ofrenda en honor a la estudiante que se encontraba en la explosión.

Fuente: Tribuna del Yaqui