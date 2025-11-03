¿Habrá LLUVIAS HOY en Ciudad Obregón? Consulta el pronóstico del CLIMA LUNES 3 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Este lunes 3 de noviembre de 2025 arranca con un ambiente estable en Ciudad Obregón, ideal para comenzar la semana con actividades al aire libre o desplazamientos sin contratiempos. Las condiciones meteorológicas se mantendrán mayormente despejadas durante todo el día, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 36°C. ¡Aquí el reporte del clima en Cajeme para que nada interrumpa tus actividades!

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, la mañana de este lunes comenzará con un cielo despejado y una sensación térmica agradable de 19 a 22°C. Los vientos del noreste se mantendrán entre los seis y 14 kilómetros por hora, mientras que el índice UV se mantendrá bajo, por lo que no se requieren medidas especiales de protección solar a primeras horas del día.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, alrededor de las 11:00, el termómetro ascenderá con rapidez, alcanzando los 32°C. El índice UV aumentará a niveles medios, por lo que se recomienda el uso de protector solar si se permanece al aire libre. A esa hora, los vientos cambiarán ligeramente de dirección hacia el oeste, con ráfagas máximas de 15 kilómetros por hora, sin que esto represente afectaciones para la población.

Durante la tarde, el calor alcanzará su punto más alto cerca de las 14:00 horas, con temperaturas máximas de 36°C. El cielo permanecerá despejado, sin presencia de nubosidad, y el viento continuará soplando de manera ligera desde el oeste con velocidades que no superarán los 20 kilómetros por hora. Aunque el índice UV bajará de intensidad después del mediodía, los especialistas recomiendan seguir utilizando protección solar en exteriores.

Al caer la tarde, hacia las 17:00 horas, se prevé que el ambiente continúe cálido, con registros cercanos a los 32 grados. No se esperan cambios significativos en las condiciones atmosféricas, por lo que la jornada se mantendrá estable y sin riesgo de lluvias. Durante la noche, el clima en Ciudad Obregón se tornará más fresco y agradable. Hacia las 20:00 horas, la temperatura descenderá a 26°C .

Finalmente, cerca de la medianoche, los termómetros marcarán 24°C con sensación de 25, bajo un cielo completamente despejado y sin registro de nubosidad. Estas condiciones se mantendrán hasta la madrugada del martes 4 de noviembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)