Llama la Secretaría de Salud en Sonora a población vulnerable a vacunarse contra la influenza

Ante el inicio de la temporada invernal, la Secretaría de Salud en Sonora exhorta a la población vulnerable a vacunarse contra influenza y Covid-19

Se busca aplicar 845 mil vacunas en todo el estado Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud en Sonora llamó a la población vulnerable a aplicarse la vacuna contra la influenza y Covid-19, que se encuentra disponible en todos los centros de salud, ante el inicio de la temporada invernal.

María Concepción Félix Lares, responsable estatal de Vacunación, dijo que las vacunas ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y prevenir cuadros graves de enfermedad durante la temporada invernal.

Los grupos vulnerables son los de seis a 59 meses de edad, personas mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y quienes viven con factores de riesgo o enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatías o asma.

Reciban la dosis de influenza, la de Covid, de vacuna contra el neumococo, siendo principalmente los de 6 a 59 meses de edad y más, mujeres embarazadas", indicó. 

La Secretaría de Salud Pública prevé la distribución de 845 mil dosis en todo el estado, de las cuales 271 mil corresponden a vacunas contra Covid-19.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

