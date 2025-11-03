Llama la Secretaría de Salud en Sonora a población vulnerable a vacunarse contra la influenza

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud en Sonora llamó a la población vulnerable a aplicarse la vacuna contra la influenza y Covid-19, que se encuentra disponible en todos los centros de salud, ante el inicio de la temporada invernal.

María Concepción Félix Lares, responsable estatal de Vacunación, dijo que las vacunas ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y prevenir cuadros graves de enfermedad durante la temporada invernal.

Los grupos vulnerables son los de seis a 59 meses de edad, personas mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y quienes viven con factores de riesgo o enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatías o asma.

Reciban la dosis de influenza, la de Covid, de vacuna contra el neumococo, siendo principalmente los de 6 a 59 meses de edad y más, mujeres embarazadas", indicó.

La Secretaría de Salud Pública prevé la distribución de 845 mil dosis en todo el estado, de las cuales 271 mil corresponden a vacunas contra Covid-19.

uD83DuDCE2 VACÚNATE CONTRA LA INFLUENZA



La vacuna es GRATUITA y debe aplicarse al inicio de la temporada.



Grupos Prioritarios:

· Niños de 6m a 5 años.

· Adultos 60+.

· Embarazadas/Post parto.

· Crónicos (diabetes, cardiopatías, etc.) de 5-59 años.

· Personal de Salud.#SaludSonora pic.twitter.com/nITMGMfQJa — Salud Sonora (@ssaludsonora) October 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui