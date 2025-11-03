Navojoa: Procuraduría Agraria busca el rescate de los ejidos de la Región del Mayo

Navojoa, Sonora.- Durante los últimos meses, la Procuraduría Agraria ha abierto al menos cinco Centros de Atención Agraria (CDAA) en los ejidos de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Álamos; espacios dedicados al rescate, defensa y revalorización de los ejidos y comunidades agrarias en el sur de Sonora.

El último Centro de Atención Agraria se inauguró en la Comisaría de Masiaca, donde se pretende darle asesoría a más de seis mil 800 ejidatarios en la cabecera rural y en las comunidades aledañas, ya que, además de Masiaca, se atenderá a los pobladores de San José, San Pedrito, Cucajaqui, Teachive y Choacalle.

Martín Preciado Bracamontes, subprocurador agrario en el municipio de Navojoa, mencionó que el objetivo de estos centros de atención es lograr una mayor proximidad con los núcleos agrarios de la Región del Mayo y ofrecerle asesoría gratuita que permita otorgarles certeza jurídica a su patrimonio.

Como lo indicó el procurador agrario a nivel nacional, Víctor Suárez Carrera, seguimos acercando los servicios de la Procuraduría a los sujetos agrarios de la región… Inauguramos el Centro de Atención Agraria en Masiaca; es el quinto en la región y el 24vo en el Estado de Sonora", señaló el funcionario federal.

Preciado Bracamontes precisó que este modelo de atención permitirá, asesorar y acompañar de manera más cercana y constante a quienes lo requieran sin que les genere un gasto, ya que los servicios de la Procuraduría son totalmente gratuitos.

Así lo confirmó Manuel Humo, líder ejidatario en la localidad de Bachoco, quien señaló que anteriormente las familias de Huatabampo o de los poblados asentados en los límites del sur de Sonora tenían que acudir hasta las oficinas de Navojoa o incluso hasta Ciudad Obregón y Hermosillo para poder recibir asesoría.

Nuestra comunidad está retirada del centro de atención tenemos que ir hasta Navojoa, al tribunal de Ciudad Obregón o hasta Hermosillo, por lo que este nuevo centro en la comunidad de Masiaca nos brindará una mejor atención", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui