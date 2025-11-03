Hermosillo, Sonora.- La nueva comitiva del patronato del asilo Juan Pablo II en Hermosillo tomó protesta para su periodo de 2 años, 2025-2027, y se enfrentarán a los nuevos retos y actividades que requiere la casa hogar para su funcionamiento.

Con la tradicional misa, se inició la ceremonia de cambio de patronato, donde se reconoció el trabajo, la labor y la entrega del equipo que estuvo al frente por el periodo 2023-2025 y que dejó resultados positivos a favor del asilo, así como sus finanzas y crecimiento.

El nuevo presidente del patronato, Alejo Bay, junto a su esposa, María Luisa Jiménez de Bay, dijo que se tienen retos importantes para dar seguimiento a los trabajos que se hicieron anteriormente y consolidar al asilo Juan Pablo II como la mejor casa de cuidado para adultos mayores en Sonora.

Asume funciones nueva comitiva del patronato del asilo Juan Pablo II en Hermosillo

Reconoció que recibe esta administración con finanzas sanas y con una estructura interna reforzada en lo administrativo y operativo de la casa hogar, que, por años, ha sido la casa de cientos de adultos mayores en condiciones vulnerables.

"Venimos por los próximos dos años, es un nuevo reto, y nos entregan ahorita; ha mejorado mucho el asilo, estamos haciendo entregas en este momento y vemos algunas mejoras que podemos lograr en los próximos 2 años; vamos a definirlas en los próximos meses", aseguró el presidente del patronato Alejo Bay.

Los nuevos integrantes del consejo son Luis Armando Rodríguez, con su esposa, al igual que Christian García, Jaime Félix, Gabriel González, Juan Carlos Salazar, con un total de 12 parejas que coordinarán las acciones a favor del asilo Juan Pablo II.

Fuente: Tribuna del Yaqui