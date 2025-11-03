"Terrible incendio": Sheinbaum lamenta muertes tras explosión en Waldo’s de Hermosillo, Sonora

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su tradicional conferencia'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 3 de noviembre de 2025, al inicio de su encuentro con medios de comunicación, la mandataria se pronunció por la explosión y el incendio ocurridos el pasado sábado en una tienda Waldo's, en el centro de Hermosillo.

Este siniestro, como hemos informado en TRIBUNA, dejó un saldo de 23 víctimas mortales, hasta ahora. Sheinbaum Pardo calificó el accidente como "terrible" y apuntó que la Fiscalía General de justicia del Estado de Sonora (FGJES) ya está realizado todas las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas de la explosión que, además, dejó un saldo de seis personas hospitalizadas.

uD83DuDEA8 Lamenta Sheinbaum tragedia del incendio de Waldo's en #Hermosillo que dejó 23 fallecidos y 12 lesionados.





El caso de Sonora. Este terrible incendio, explosión que hubo, digo explosión porque todo parece indicar así. Están haciendo la Fiscalía Estatal todas las investigaciones pero [parece ser que] fue un incendio en una tienda comercial, lamentamos los fallecimientos", declaró la presidenta de México.

En su intervención, apuntó que desde que se reportó el siniestro, el Gobierno Federal ha estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, a quien reconoció por su rápida actuación y el apoyo que está brindando a la familia de las víctimas, pues estos contarán con traslados de parte del Estado: "Estuvimos en contacto desde primera hora con el gobernador (Alfonso) Durazo y departe del Gobierno del Estado está dando todo el apoyo a las víctimas".

Concluyó que "el Gobierno Federal está apoyando, está atento a las víctimas para poder apoyar en todo lo que se requiera y estamos dando seguimiento y la Fiscalía del Estado está haciendo las investigaciones, los peritajes, para poder dar mayor información".

A la fecha de publicación de esta nota, las investigaciones señalan que la causa del incendio en el Waldo's del centro de Hermosillo fue la falla de un transformador eléctrico que se encontraba dentro del local. Por desgracia, este siniestro dejó un saldo de 23 víctimas mortales, de las cuales 21 ya fueron reconocidas. Aquí en TRIBUNA te compartimos la lista de nombres actualizados.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'