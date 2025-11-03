Trabajadores de Correos de México laboran bajo protesta en las oficinas de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Los trabajadores de Correos de México en el municipio de Navojoa se encuentran laborando bajo protesta debido al incumplimiento de sus demandas.

Con letreros y plantones, los trabajadores sindicalizados señalaron que entre sus peticiones se encuentra la dotación de uniformes, herramientas de trabajo y un aumento salarial; sin embargo, desde hace una semana, su protesta no ha sido escuchada.

Más que nada queremos manifestarnos por la inconformidad que tenemos desde hace años… Los compañeros carteros han venido solventando las refacciones de su moto, cambios de aceite y gasolina porque la empresa no los ha dotado de ello", señaló Vicente Saavedra, delegado sindical.

En total son alrededor de 30 trabajadores en la Región del Mayo, como Álamos, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, quienes pidieron un aumento salarial, debido a que desde hace años no han tenido algún incremento considerable a pesar del alza de precios en la canasta básica.

Queremos que se nos haga justicia en nivelarnos el sueldo; creo que sí lo merecemos y, la verdad, estamos viendo que no nos han tomado en cuenta a nivel nacional", puntualizó.

A pesar de que los medios digitales han desplazado el envío de cartas, los trabajadores señalaron que aún realizan muchas entregas de paquetería, recibos, estados de cuenta y otras notificaciones, por lo que pidieron la atención de las autoridades correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui