Tras explosión de Waldo's, Protección Civil suspende tienda en Ciudad Obregón; llamaron a trabajar a puerta cerrada

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de la explosión registrada el pasado sábado 1 de noviembre en una tienda Waldo's del Centro de Hermosillo y que murieran 23 personas, se comenzó a realizar una revisión en las más de 60 tiendas de todo Sonora, siendo que este lunes 3 de noviembre se suspendió una de las tiendas de Ciudad Obregón. Según información extraoficial, la razón sería que se habría denunciado anónimamente que empleados fueron citados a trabajar, pero a puerta cerrada, representando un riesgo después de la tragedia que ocurrió.

La suspensión de la tienda Waldo's del centro de Ciudad Obregón, en la calle Miguel Alemán y No Reelección, corrió a cargo de Protección Civil Municipal, que, tras denuncias del personal de que continuaba laborando al interior, realizó una inspección y, por no cumplir con los artículos 9, fracción XIII, 33 y 271, fracciones I y VI del reglamento, fue suspendido. Tras ello, se procedió a colocar los sellos en la puerta del inmueble. Cabe señalar que ayer domingo 2 de noviembre de 2025, Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno del Estado de Sonora, dio a conocer que el Waldo's en Hermosillo operaba sin programa interno de Protección Civil desde 2021.

"Es importante decir que cada uno de los documentos de los trámites de los permisos que involucra el que sea posible la operación de un establecimiento de esta naturaleza se encuentra en este momento en análisis, en revisión y es parte de la investigación que lleva a cabo esta Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Nosotros estaremos proporcionando toda la información, expedientes que existen en poder del Gobierno del Estado para efectos de que se puedan deslindar las responsabilidades y se pueda concluir la investigación que ubique el nivel y los responsables que en este caso tan lamentable", señaló Salazar Razo en rueda de prensa.

Tras esto, se dio a conocer que 68 tiendas fueron cerradas para iniciar una revisión profunda con el fin de que se verifique que se da cumplimiento a cada una de las normas y garantizar la seguridad de cada una de las personas. Y hoy, 3 de noviembre, se informó que el Waldo's de Ciudad Obregón fue suspendido, por incumplir con llamar a los trabajadores a ir al establecimiento. Cabe señalar que en Huatabampo y en Caborca también fueron suspendidas tiendas Waldo's por no contar con las condiciones óptimas.

Fuente: Tribuna del Yaqui