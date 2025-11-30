Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, felicita al expresidente AMLO por la presentación de su libro 'Grandeza'

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 30 de noviembre de 2025, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, felicitó, a través de un mensaje en redes sociales, al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la presentación de su libro 'Grandeza'. El gobernador de Sonora apuntó que el expresidente López Obrador había anunciado que, tras concluir su mandato, dedicaría su tiempo a la escritura de esta obra, que está enfocada en las raíces del humanismo mexicano y el legado de los pueblos originarios.

"Nuestro querido expresidente López Obrador anunció, días antes de concluir su vida política, que dedicaría su tiempo a la elaboración de un libro orientado a reflexionar sobre las raíces del humanismo mexicano y el legado de los pueblos originarios. Hoy constatamos que ha cumplido ese propósito".

Nuestro querido expresidente @lopezobrador_ anunció, días antes de concluir su vida política, que dedicaría su tiempo a la elaboración de un libro orientado a reflexionar sobre las raíces del humanismo mexicano y el legado de los pueblos originarios.



Hoy constatamos que ha… pic.twitter.com/i1LeoFF0jp — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 30, 2025

"Grandeza, su nueva obra, explora este legado fundamental para comprender mejor aspectos de nuestra historia y del pensamiento político contemporáneo. Su publicación, a cargo de Editorial Planeta, seguramente despertará amplio interés y contribuirá al diálogo sobre nuestra identidad cultural", expresó.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también felicitó este domingo al expresidente López Obrador y habló sobre el video que el exmandatario compartió en redes sociales para presentar su libro.

"Hoy nos levantamos con una noticia muy bonita, vimos un video del presidente López Obrador, lo vimos muy bien, muy contento, hizo un video para presentar un libro que cuando salió del gobierno prometió que iba a escribir, un libro que lo tituló Grandeza y que parece va a estar disponible en librerías a partir de esta semana. Grandeza nos platica, en este video, como nos platicó en su momento, tiene algo extraordinario, es el reconocimiento de las grandes civilizaciones que formaron lo que hoy llamamos México", dijo.

Amigas y amigos:



Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y… pic.twitter.com/F8Q0FZpK83 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui