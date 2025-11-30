Así será el clima en Hermosillo HOY 30 de noviembre: Mañana fresca y tarde templada

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 30 de noviembre de 2025 arranca con cambios de temperatura que podrían influir en las actividades al aire libre en la ciudad de Hermosillo. Para quienes tienen programados traslados desde temprano o planean aprovechar el día, conocer cómo evolucionará el clima será clave para evitar contratiempos. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información que debes conocer.

Así será el clima en Hermosillo este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, la mañana comenzará con un ambiente fresco y cielo con nubes y claros, registrando alrededor de 15°C desde las primeras horas del día. El viento proveniente del noreste se mantendrá débil. A medida que avance la mañana, la temperatura subirá gradualmente, llegando a los 18°c cerca de las 9:00, mientras que el cielo se mantendrá estable y sin señales de lluvia.

Cerca del mediodía, Hermosillo tendrá un incremento más notable en la temperatura. Alrededor de las 11:00 horas se esperan 24°C, con sensación térmica ligeramente mayor. El cielo continuará con nubes dispersas, permitiendo algunos momentos de sol directo. Será una etapa del día en la que podría aumentar la radiación UV, por lo que se recomienda el uso de protector solar si se permanece mucho tiempo al aire libre.

Durante la tarde, la capital sonorense alcanzará su punto más cálido. Hacia las 14:00 horas, la temperatura será de aproximadamente 26°C, manteniendo cielos con nubes y claros y sin previsión de precipitaciones. El viento cambiará hacia el oeste, pero seguirá en rangos bajos, sin afectar de manera significativa el ambiente. Estas condiciones se prolongarán hasta las 17:00, cuando el termómetro marque cerca de 25°C y comience un descenso progresivo hacia la noche.

uD83DuDEA9Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 40 a 60 km/h, en entidades del norte de #México. ?? pic.twitter.com/5dpVCrLVmQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 30, 2025

Para quienes regresan a casa por la noche o realizan actividades al aire libre durante ese periodo, el ambiente se tornará nuevamente fresco. Alrededor de las 20:00 horas se esperan 20°C, mientras que cerca de las 23:00 la temperatura bajará hasta los 17°C. El viento será ligero y soplará desde el sureste, manteniendo una noche tranquila sin cambios bruscos en la sensación térmica.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)