Así será el clima en Sonora HOY domingo 30 de noviembre: Nubes, viento y ambiente fresco

Hermosillo, Sonora.- Si hoy tienes actividad al aire libre o planeas viajar por carretera dentro del estado de Sonora, es importante conocer cómo se comportará el clima durante el día. El estado presentará variaciones de temperatura, presencia de nubes y rachas de viento que podrían afectar la visibilidad y las condiciones en algunas zonas, por lo que se recomienda mantener precauciones desde la mañana hasta la noche.

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, gran parte del territorio sonorense tendrá cielo parcialmente nublado durante el día. Las temperaturas cambiarán de forma notable entre la mañana y la tarde, especialmente en municipios cercanos a la sierra, donde se prevé un ambiente frío y con posibilidad de heladas en las primeras horas.

Clima en Sonora para HOY domingo 30 de noviembre. Foto: Conagua

La jornada comenzará con condiciones frescas a templadas en la mayor parte del estado. Municipios como San Luis Río Colorado, Sonoyta, Puerto Peñasco, Nogales y Agua Prieta registrarán temperaturas que irán de 4°C a 13°C según la región, con un cielo que se mantendrá parcialmente nublado. En las zonas serranas se anticipa un amanecer frío, con posibilidad de heladas debido al avance del Frente Frío número 17 y a la masa de aire polar que lo acompaña.

Los vientos iniciarán con rachas moderadas de 20 a 30 kilómetros por hora, las cuales podrían intensificarse conforme avance el día. Para el mediodía y primeras horas de la tarde, Sonora experimentará un ambiente más cálido, especialmente en municipios como Hermosillo, Guaymas, Navojoa y Ciudad Obregón, donde el termómetro podría alcanzar valores entre 24°C y 27°C.

El cielo se mantendrá de medio nublado a nublado en distintos puntos del estado y no se descarta la presencia de lluvias aisladas, principalmente en zonas del centro y sur, debido al ingreso de humedad del océano Pacífico y a la interacción de corrientes en chorro. Los vientos continuarán presentes, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora que podrían generar tolvaneras en áreas abiertas.

uD83DuDEA9Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 40 a 60 km/h, en entidades del norte de #México. ?? pic.twitter.com/5dpVCrLVmQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 30, 2025

Así será el clima de NOCHE en Sonora

Durante la noche el ambiente volverá a refrescarse, con temperaturas que descenderán nuevamente en municipios del norte y región serrana. El cielo permanecerá parcialmente nublado, acompañado de viento variable. Aunque las probabilidades de lluvia disminuirán, el pronóstico mantiene la posibilidad de lloviznas aisladas en algunos sectores del estado. En la zona costera, como Guaymas y Puerto Peñasco, el clima nocturno será más templado, con valores entre 13°C y 17°C.

¡Disfruta tu domingo!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)