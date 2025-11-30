Clima en Sonora: Alertan de LLUVIAS y DESCARGAS ELÉCTRICAS para HOY domingo en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- Para este domingo 30 de noviembre de 2025 en la noche se está alertando de posibles lluvias y chubascos con descargas eléctricas en diferentes regiones de Sonora. Si tienes planes para hoy, durante las próximas tres horas, es mejor que conozcas el reporte completo del clima. TRIBUNA te presenta el pronóstico del clima en Sonora, según la información más actualizada por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); aquí los detalles, no dejes de leer.

De acuerdo al reporte vespertino del SMN, de las 18:00 a las 21:00 horas se esperan en Sonora lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas, esto en las regiones costa, centro, este, norte y sur. Además, se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h en la región; esto por el frente frío número 17 impulsado por una masa de aire polar que recorrerá el norte y noreste de México.

Clima para Sonora hoy en la noche

¿Cómo será el clima para mañana lunes 1 de diciembre?

Según el pronóstico de la Conagua, se tendrá para mañana lunes 1 de diciembre de 2025 un cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias aisladas en Sonora. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y muy frío con posibles heladas en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Además, se tendrá viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h en la región con rachas de 30 a 50 km/h en Sonora.

Protección Civil lanza advertencia de heladas

Por otra parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) lanzó un llamado preventivo ante la llegada de un nuevo sistema invernal que podría modificar drásticamente las condiciones climáticas en Sonora, a partir del próximo miércoles. El pronóstico de las autoridades marca la llegada de precipitaciones fuertes, caída de nieve en zonas serranas y temperaturas significativamente más bajas.

La CEPC pidió a la población mantenerse atenta a los avisos, ya que entre el miércoles 3 y el sábado 6 de diciembre ingresará un sistema invernal que provocará lluvias de moderadas a fuertes en diferentes zonas de Sonora, siendo las más afectadas las de la frontera con Estados Unidos, baja generalizada de temperaturas, con mínimas de cero grados centígrados, vientos fuertes con rachas superiores al promedio y posible caída de nieve o aguanieve en la sierra sonorense.

uD83EuDD76 Durante esta noche y la madrugada del lunes, se prevé descenso de las #Temperaturas en el norte y noreste de #México. Ve el #Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana, 1 de diciembre ?? pic.twitter.com/zyXnMVLPyD — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui