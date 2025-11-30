Crédito educativo en Sonora: Este es el último día de diciembre para poder regularizarse

Hermosillo, Sonora.- El próximo 30 de diciembre, cerrará el programa de regularización para todas las personas que tengan una cuenta por saldar con el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora. Los descuentos de regularización incluyen la eliminación de multas y recargos por la falta del pago de alguno de los créditos que ofrece la institución para los estudiantes que buscan financiar sus estudios de nivel medio superior y superior.

Para todos los interesados en regularizarse, pueden acudir a cualquiera de las tres sedes que tiene el instituto, en los municipios de Hermosillo, Ciudad Obregón y Nogales o en las oficinas de representación del Gobierno de Sonora o por medio de redes sociales. La oficina general del Instituto de Becas y Crédito Educativo, en Hermosillo, se ubica en calle Domingo Olivares, número 128, esquina con Paseo de la Paz, en el fraccionamiento Valle Grande.

En Ciudad Obregón se ubica en calle Sinaloa, número 666, entre las calles 6 de Abril y Nicolás Bravo, en la colonia Centro, y en Nogales, la dirección es calle Campillo, número 140, en la colonia Fundo Legal, en las mismas oficinas de la Agencia Fiscal del Estado de Sonora.

Crédito educativo

Crédito Educativo dirigido a estudiantes sonorenses de nivel Medio Superior, Técnico y Superior, que consiste en un complemento económico para cubrir conceptos de inscripción, colegiatura o sostenimiento, durante el tiempo oficial del programa educativo, y el programa está disponible todo el año.

Los créditos cuentan con una tasa de interés del seis por ciento anual, con la opción de disminuirla al tres por ciento para los beneficiarios cumplidos en sus pagos, y al 0 por ciento para los beneficiarios cumplidos en sus pagos y con promedio igual o mayor a 90.

El crédito otorga un período de gracia de seis meses según la fecha de término de estudios y el monto mensual a cubrir dependerá de la cantidad otorgada en contratos previos. Para solicitar algún tipo de crédito, se requiere de Carta de Aceptación o Comprobante de Inscripción del período escolar que cursa o cursará, comprobante actual del domicilio familiar, comprobante de domicilio actual del aval a su nombre.

Crédito educativo en Sonora: Este es el último día de diciembre para poder regularizarse

Fuente: Tribuna del Yaqui