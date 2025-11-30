Entregan reconocimiento a Ciudadana Distinguida 2025 y Ciudadano Distinguido 2025 en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- En el marco de los festejos con motivo del 98 aniversario del municipio de Cajeme, se llevó a cabo la tradicional ceremonia de reconocimiento del ciudadano y ciudadana distinguidos 2025, siendo galardonados en esta ocasión Ana Laura Olea Ruiz y Juan Manz Alanís. Dicho reconocimiento se otorga debido a las aportaciones que, desde su respectiva actividad, los ganadores hacen para el crecimiento y desarrollo de la comunidad cajemense.

La distinción le fue otorgada a Olea Ruiz por la destacada labor que ha realizado al frente de organizaciones emanadas de la sociedad civil como Jalo Por Obregón, Yo Reciclo Por Obregón y por su participación en la consolidación del proyecto encaminado a la construcción del Parque Gratitud, entre otras actividades en beneficio del municipio.

De acuerdo a su semblanza, Ana Laura ha logrado consolidar alianzas entre empresas, instituciones y ciudadanos que antes parecían imposibles, demostrando que cuando la sociedad se organiza con claridad y propósito, la ciudad responde.En el caso de Manz Alanís, el escritor fue reconocido debido a su trayectoria y a su impulso a la literatura. Según su trayectoria, el galardonado es autor de 17 libros, entre ellos 'Oro Verde', 'Padre Viejo' y el reciente 'Territorio de cenizas', y algunas de sus obras han sido traducidas a diferentes idiomas como el inglés, francés, italiano y alemán, demostrando que la poesía del norte es universal.

Entre las aportaciones que se le reconocen al ahora ciudadano destruido se encuentran que ha fungido como guía de nuevas generaciones en el taller literario de la biblioteca pública, se ha desempeñado como incansable promotor de una asociación de Escritores de Cajeme y creó el encuentro internacional denominado Bajo el asedio de los signos. Además, su labor editorial en la colección Yo Joara ha impulsado a poetas locales e internacionales. Ambos galardonados agradecieron a las autoridades municipales los reconocimientos otorgados. Cabe destacar que dichos reconocimientos forman parte también del festival cultural Tetabiakte, en el cual se vienen presentando diversas actividades con motivo de los festejos rumbo al centenario de Cajeme a celebrarse en noviembre del 2027.

