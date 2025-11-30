Extienden las fechas de registro para participar en las Fiestas del Pitic 2026 de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo (IMCA) extendió el registro de la convocatoria de Fiestas del Pitic para todos los artistas locales y regionales que buscan participar en cualquiera de las presentaciones en su edición 2026. La convocatoria está dirigida a los artistas de todas las áreas que buscan enseñar parte de su arte en cualquiera de los espacios que habilita el Ayuntamiento de Hermosillo para las fiestas culturales más importantes del noroeste de México.

La convocatoria cerrará el 5 de diciembre en punto de las 11:59 de la noche y es necesario ingresar a las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura y Arte del Ayuntamiento de Hermosillo para poder acceder a la misma.

Bases para participar

Cualquier artista que busque un espacio en las Fiestas del Pitic 2026 debe completar el formulario de registro y presentar, además, nombre del artista o grupo, así como contacto de quien lo registra, correo electrónico, teléfono, cantidad de integrantes y datos de los integrantes.

La información del artista o la propuesta registrada debe contar con título del espectáculo, descripción de la propuesta, público al que va dirigido (especificar la edad recomendada e indicar particularidades), disciplina del artista, una breve semblanza, dossier de prensa y programa definitivo.

El comité de organización de las Fiestas del Pitic 2026 seleccionará los proyectos artísticos de acuerdo a la calidad y viabilidad financiera de los proyectos, también por la trayectoria y la disponibilidad de foros según su perfil. También se dará prioridad a proyectos que no hayan participado en ediciones anteriores de las Fiestas del Pitic.

