Inegi reporta 122 muertes por VIH en Sonora durante 2024; más del 80% de los fallecidos son hombres

Hermosillo, Sonora.- En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que durante el año 2024 se registraron 122 defunciones asociadas al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en Sonora.

Estas muertes representan 0.6 por ciento del total de defunciones ocurridas en el estado y constituyen 14.8 por ciento de los fallecimientos por enfermedades infecciosas y parasitarias. Entre las complicaciones más frecuentes asociadas a estos casos se encuentran el síndrome caquético (el cual se define como deterioro nutricional), presente en 36.1 por ciento de los fallecidos, así como la infección por micobacterias, registrada en 23.8 por ciento.

El informe del Inegi destaca que la mayoría de las muertes por VIH corresponden a hombres (84.4 por ciento), mientras que 15.6 por ciento fueron mujeres. Las edades más frecuentes se ubicaron entre los 45 y 49 años (21.3 por ciento), seguidas por el rango de 35 a 39 años (18.9 por ciento).

En cuanto al estado civil, el 74.6 por ciento de las personas fallecidas se encontraban solteras al momento de su muerte. Respecto al nivel educativo, 32.8 por ciento había cursado hasta secundaria y 18 por ciento contaba con estudios profesionales. Sobre la situación laboral, el 48.4 por ciento de las personas que murieron a causa del VIH se encontraba trabajando.

Ante los datos duros, es importante recordar que cada 1 de diciembre es una oportunidad para sensibilizar a la población con el objetivo de tener mayores avances en cuanto al acceso a los servicios de tratamiento y prevención.

