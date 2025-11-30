Problema de drenaje es prioridad para el Ayuntamiento de Navojoa: Jorge Alberto Elías Retes

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a las autoridades municipales, el problema de los drenajes colapsados en la ciudad es una prioridad para el Ayuntamiento. Esto, ya que el sector oriente de la ciudad es donde más se han registrado brotes, por lo que la situación ya es atendida por el gobierno de Jorge Alberto Elías Retes.

Según los reportes de la Secretaría de Salud, Navojoa registra más de 230 casos de amebiasis intestinal, una enfermedad provocada por el consumo de agua o alimentos contaminados con heces humanas. Esta situación ha encendido las alarmas entre las autoridades municipales y sanitarias de la región, quienes, a través de distintos recorridos, se han percatado de que colonias como Los Arroyos, Miravalle, La Herradura, Tepeyac, Tetaboca, Misioneros e Infonavit Sonora, entre otras más, viven sumergidas en aguas negras.

"A mí me preocupa lo siguiente… En esas colonias se han registrado casos donde los niños están llenos de bacterias, se han enfermado del estómago, ya que cuando el drenaje se seca, el polvo que se levanta en esas colonias cae en la comida de esas familias… Me genera mucha preocupación que se vayan a enfermar más niños, ya que son los más propensos, al igual que los adultos mayores", manifestó Eduardo Armenta Cázares, regidor.

Van por solución

Por su parte, el alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, aseguró que ya se está atendiendo el problema de los drenajes colapsados en el sector. El munícipe explicó que se hizo un proyecto ejecutivo de 700 metros de colector en el bulevar Sonora, así como la construcción de un cárcamo nuevo. Sin embargo, existen más de 600 kilómetros de drenaje bloqueado.

"Desde que entramos, el drenaje ha sido una prioridad para nosotros y entiendo la manera en que están viviendo, pero lo vamos a resolver; el drenaje es una prioridad que no solo el Organismo Operador lo está atacando, también el municipio, pero es mucha la necesidad que hay de maquinaria, equipo y recursos", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui