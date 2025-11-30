San Ignacio Río Muerto logra 'frenar' el dengue con prevención, confirman autoridades municipales

San Ignacio Río Muerto, Sonora.- Luego de que el municipio de San Ignacio Río Muerto fuera uno de los principales focos rojos en tema de los casos de dengue en Sonora, la situación ha comenzado a ceder con una gradual pero clara disminución en las afectaciones, según el presidente municipal.

El munícipe Abel González Ambriz explicó que se ha trabajado intensamente durante las últimas semanas para alcanzar los resultados deseados; sin embargo, reconoció que un par de semanas atrás se registraban, según la Secretaría de Salud, alrededor de 130 casos de dengue en ese territorio, además de otras cifras en servicios de salud particulares.

"Definitivamente es un problema muy serio, es una enfermedad muy pesada; yo soy médico y en un porcentaje no menor puede ser grave y lo hemos visto. Tanto San Ignacio como Guaymas fuimos los primeros con el brote y de ahí se expandió, pero afortunadamente ya vamos ganando la pelea", aseguró el alcalde.

González Ambriz aseguró que el clima fue un factor determinante para que se esté registrando una reducción en los casos, al explicar que el mosquito transmisor no resiste mucho el frío. "Más allá de los informes que no se habían actualizado, al final de cuentas los casos fueron muchísimos, fueron varios cientos", apuntó el munícipe.

Sobre las comunidades yaquis que existen en San Ignacio Río Muerto, reconoció que se han registrado muchos brotes de rickettsiosis y otras enfermedades, por lo que los equipos de salud, afirmó, han estado trabajando de manera ardua y continua, comentó al asegurar que no contaba con la cifra exacta de casos de pacientes por esas enfermedades.

Fuente: Tribuna del Yaqui