Sonora emite alerta invernal: Esperan NIEVE, LLUVIAS fuertes y vientos extremos esta semana

Hermosillo, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) lanzó un llamado preventivo ante la llegada de un nuevo sistema invernal que podría modificar drásticamente el clima en Sonora a partir del próximo miércoles 3 de diciembre de 2025. Aunque este domingo 30 de noviembre de 2025 prevalecen condiciones estables en gran parte del estado, el pronóstico de las autoridades marca un giro importante: se esperan precipitaciones fuertes, caída de nieve en zonas serranas y temperaturas significativamente más bajas.

De acuerdo con el análisis oficial, basado en datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y agencias climáticas de Estados Unidos, lo que hoy luce como un día con clima tranquilo, dará paso a un escenario meteorológico totalmente distinto a mediados de semana. Aquí la información que se tiene hasta el momento para que tomes precauciones, en especial si vives en las regiones norte del estado.

Para distintas regiones del noroeste, norte, noreste, sur y sureste de #México, además de la #Huasteca, se pronostican #Lluvias, #Chubascos y bancos de #Niebla, así como #Rachas de #Viento de 40 a 60 km/h en zonas de #Tamaulipas, en las próximas horas ?? pic.twitter.com/sKFZnd06Ub — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 30, 2025

Clima en Sonora: Estable este domingo, pero ambiente frío en la madrugada

La CEPC confirmó que, para este domingo, la corriente en chorro subtropical que está en México favorecerá cielos parcialmente nublados por la tarde, aunque sin posibilidad de lluvias en ninguna región de Sonora. Sin embargo, las temperaturas seguirán con un contraste marcado: la mañana tendrá temperaturas frías, mientras que la noche, en varias zonas, traerá heladas. A lo largo del día, las temperaturas promedio serán templadas. TRIBUNA comparte más detalles del clima en Sonora aquí.

Sistema invernal llegará del 3 al 6 de diciembre: Prevén nieve y lluvias fuertes

El organismo estatal pidió a la población mantenerse atenta a los avisos, ya que entre el miércoles 3 y el sábado 6 de diciembre ingresará un sistema invernal que provocará:

Lluvias de moderadas a fuertes en diferentes zonas de Sonora, siendo las más afectadas las de la frontera con EU.

Baja generalizada de temperaturas, con mínimas de 0°C.

Vientos fuertes con rachas superiores al promedio.

Posible caída de nieve o aguanieve en la sierra sonorense.

Este fenómeno podría afectar caminos de montañas, así como generar riesgo por ráfagas intensas, por lo que se recomienda tomar precauciones y atender los comunicados de Protección Civil. Las autoridades estatales, como cada año, implementarán refugios para las poblaciones más vulnerables. Si bien aún no informan en qué puntos se ubicarán, cualquier novedad será reportada por TRIBUNA.

Advierten lluvias y caída de nieve en Sonora. Foto: Conagua

Autoridades mantienen vigilancia ante escenario invernal

La CEPC señaló que continuará monitoreando el comportamiento del sistema invernal durante las próximas horas para actualizar los avisos y recomendaciones a la ciudadanía. Se espera que, conforme avance la semana, el estado registre las condiciones más frías de la temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC)