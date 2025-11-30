Temperaturas en Ciudad Obregón DÍA, tarde y NOCHE: Clima en Sonora HOY 30 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tienes planes al aire libre o necesitas anticiparte para evitar cambios bruscos de temperatura, es importante que revises cómo se comportará el clima en Ciudad Obregón este domingo 30 de noviembre de 2025. Desde muy temprano se prevé un cielo variable, con intervalos de nubosidad y ligeras variaciones en la sensación térmica que podrían influir en la comodidad durante el día.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el amanecer llegará a las 06:52 y el sol se ocultará a las 17:24, dejando una jornada marcada por cielos cubiertos en varias horas y momentos más despejados hacia la tarde. Este día iniciará con un ambiente fresco y mayormente nublado. Entre las 02:00 y las 08:00 el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas de 18°C al inicio y descendiendo a 17°C hacia las primeras horas del día.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo. Foto: Conagua

Soplarán vientos flojos provenientes del norte y noreste entre cinco y 12 kilómetros por hora. Durante toda la mañana el índice UV será bajo, lo que significa que no será necesario aplicar protector solar en exteriores a estas horas.

Clima durante la tarde

A partir de las 11:00 el cielo comenzará a mostrar ligeros claros, aunque se mantendrán periodos de nubosidad. Para esa hora la temperatura alcanzará los 21°C con una radiación UV moderada. Hacia las 14:00 regresará la cobertura de nubes y el termómetro subirá a 24°C. El viento será suave, variando entre suroeste y oeste, lo que aportará un ambiente estable para quienes tengan actividades al aire libre. Se recomienda usar protector solar durante el mediodía.

Por la tarde-noche el clima volverá a mostrar cambios. A las 17:00 el cielo será parcialmente nuboso y la temperatura rondará los 23°C. Más tarde, hacia las 20:00, la nubosidad regresará con una lectura de 20°C y una sensación térmica igual. El viento permanecerá débil del sureste. Para las 23:00 la noche avanzará con un cielo entre nubes y claros y una temperatura de 18°C. En todo el periodo nocturno el índice UV será nulo.

