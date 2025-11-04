¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Empalme

Acusan a Tufesa de incumplir con una víctima empalmense de camionazo en carretera Guaymas-Hermosillo

La empalmense Lisbeth Cárdenas Leyva está pidiéndole a la empresa Tufesa que cumpla con los compromisos que hizo con ella tras ser víctima del camionazo

Acusan a Tufesa de incumplir con una víctima empalmense de camionazo en carretera Guaymas-Hermosillo
Acusan a Tufesa de incumplir con una víctima empalmense de camionazo en carretera Guaymas-Hermosillo Foto: Cortesía

Guaymas, Sonora.- Un llamado a que cumpla con los compromisos que asumió con ella tras el fatal accidente ocurrido en el tramo carretero Guaymas-Hermosillo, el pasado 17 de octubre, hizo la empalmense Lisbeth Cárdenas Leyva a la empresa Tufesa, tras resultar seriamente lesionada.

Madre soltera de tres adolescentes y trabajadora en las maquiladoras, en Empalme, Lisbeth sostuvo que la empresa no ha cumplido ni con los gastos médicos que le prometió, ni con el sueldo semanal que ha dejado de percibir, y con el que mantiene a sus hijos.

Dijo que le prometieron un servicio médico de calidad, pero hasta el momento solo cuenta con los diagnósticos médicos que le dieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Hermosillo, a donde fue trasladada tras el accidente, pero no le han hecho los estudios que requiere, como radiografías, tomografías y resonancias magnéticas, pues sufrió fuerte golpe en la cabeza con exposición de cráneo y golpes en diferentes partes del cuerpo.

Tufesa incumple con víctima empalmense en el camionazo
Tufesa incumple con víctima empalmense en el camionazo

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.