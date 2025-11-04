Cierran negocios colindantes a tienda Waldo’s, campesinos se manifiestan en Obregón y más Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si durante las últimas horas te mantuviste alejado de la información, llegaste al mejor lugar porque TRIBUNA tiene para ti un resumen de los acontecimientos más interesantes en el estado, para que cierres este 4 de noviembre muy bien informado. En la edición de este martes, continúan cerrados los negocios colindantes a tienda Waldo’s en Hermosillo que sufrió incendio, campesinos se manifiestan en Obregón y más información.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Campesinos se manifiestan en Ciudad Obregón

Alrededor de 200 personas del Frente Vanguardia, Indígenas y Yoris del sur de Sonora se manifestaron este martes 4 de noviembre en el Centro Integral de Procuración de Justicia de Ciudad Obregón, denunciando supuestos fraudes jurídicos por terrenos federales.

Tráiler choca y se incendia en Carretera Internacional

La mañana del martes se registró el choque de un tráiler en la Carretera Internacional, al norte de la caseta de cobro de Esperanza, a unos 10 kilómetros de Ciudad Obregón. El chofer logró ponerse a salvo luego de que impactara el vehículo contra la valla de contención y estallara en llamas.

Siguen cerrados los negocios colindantes a tienda Waldo's

Los negocios ubicados en la zona donde ocurrió la reciente explosión de la tienda Waldo’s, en el Centro de Hermosillo, permanecerán cerrados hasta que se concluyan los dictámenes de seguridad, informó Javier Gerardo Moreno Durán, presidente de Canaco Hermosillo.

uD83DuDDDE? Top 3 de las Noticias en Sonora presentado por Casa Ley uD83CuDFDC? Las noticias que marcan la semana en Sonora, con contexto claro y enfoque local. uD83DuDCF0uD83CuDF35https://t.co/aGF37jBZQj#Top3Noticias #Sonora #CasaLey #NoticiasLocales #ActualidadSonora #InformacionConfiable pic.twitter.com/vEa0fLo30L — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui