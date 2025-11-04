Clima en Ciudad Obregón HOY martes 4 de noviembre: Mañana fresca, tarde calurosa y ¿sin LLUVIAS?

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Este martes 4 de noviembre de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en Cajeme? Si la respuesta es afirmativa, es clave que consultes el pronóstico del clima en Ciudad Obregón que dictan las autoridades meteorológicas. ¡Toma nota! Pues la jornada mantendrá un ambiente seco, con temperaturas elevadas durante las horas centrales del día y sensaciones térmicas que podrían ser ligeramente superiores en algunos momentos.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY martes 4 de noviembre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el amanecer presentará cielo totalmente despejado. Entre las 05:00 y las 06:00 horas, la temperatura se mantendrá en 19°C. El viento soplará desde el noreste con rachas entre siete y 16 kilómetros por hora. El índice UV será bajo, por lo que no se requiere protección solar en ese horario.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes. Foto: Conagua

Con el avance de la mañana, las condiciones seguirán despejadas. Alrededor de las 08:00 horas la temperatura subirá a 23°C. El viento continuará calmado, con dirección del noreste, sin cambios importantes en la humedad. Ya para las 11:00 horas, el termómetro llegará a los 33°C, bajo un cielo completamente soleado y con un índice UV medio, lo que implica un riesgo moderado por exposición. En ese lapso será recomendable utilizar bloqueador y mantenerse hidratado si se permanece al aire libre.

La tarde será el periodo más caluroso. Para las 14:00 horas se prevé una temperatura de 37°C. Aunque el viento seguirá ligero, entre seis y 18 kilómetros por hora, el sol se mantendrá sin nubes que reduzcan su intensidad. El índice UV permanecerá en nivel medio, por lo que se recomienda protección solar para actividades prolongadas. Hacia las 17:00 horas la temperatura comenzará a descender hasta los 34°C, pero aún con condiciones soleadas y viento débil del oeste.

Durante la noche el ambiente cambiará a fresco. A las 20:00 horas la temperatura bajará a 26 grados y el cielo permanecerá despejado. El viento tendrá una ligera variación desde el oeste, con rachas entre 10 y 20 kilómetros por hora. Para las 23:00 horas, el descenso será más marcado, con 23 grados y sensación térmica de 25, viento procedente del norte y sin probabilidad de lluvia. El índice UV será prácticamente nulo en el resto de la noche.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)