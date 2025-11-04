Clima en Hermosillo HOY 4 de noviembre: Pronostican mañana fresca y tarde muy calurosa

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo tendrá un martes 4 de noviembre de 2025 con un clima estable. Para quienes trabajan al aire libre, se desplazan en la ciudad o tienen actividades programadas durante el día, el panorama muestra un ambiente seco, sin lluvias y con viento ligero, condiciones típicas del otoño en la capital sonorense. ¡Aquí en TRIBUNA te compartimos más detalles del pronóstico del tiempo en la región!

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, el amanecer iniciará con cielo despejado, alrededor de 19°C y sensación térmica similar. El viento será muy suave desde el noreste, entre nueve y 18 kilómetros por hora, mientras que el índice UV comenzará en nivel bajo, por lo que no se requiere protección solar durante las primeras horas.

Así será el clima en Hermosillo este martes. Foto: Conagua

Entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana, el sol se mantendrá sin presencia de nubes, con temperaturas de 18 a 25°C. El viento seguirá calmado, soplando desde el noreste sin superar los 24 kilómetros por hora, y el nivel de radiación ultravioleta continuará bajo. El cambio más notable llegará hacia las 11:00, cuando el termómetro subirá hasta los 32°C y comenzarán a aparecer algunos periodos de nubes y claros.

Aunque el cielo no se cerrará, se sentirá mayor intensidad solar. La sensación térmica será cercana a 29 grados, con viento débil del noreste y un índice UV de nivel medio, por lo que se recomienda usar bloqueador solar en caso de exposiciones prolongadas. La hora más calurosa del día será alrededor de las 14:00. Hermosillo alcanzará los 36°C con sensación térmica de 33, todavía con cielo parcialmente despejado y viento muy ligero que cambiará de dirección hacia el noroeste.

El índice UV se mantendrá en nivel medio, por lo que las precauciones continúan siendo recomendables. Al acercarse la tarde, entre las 17:00 y 18:00, la temperatura bajará a 34°C, todavía con periodos de nubes y claros, sensación cálida y viento débil del oeste. Más tarde, hacia las 20:00, el cielo volverá a despejarse por completo, con 29°C. Las rachas de viento serán mínimas y el ambiente será mucho más agradable para quienes salgan o decidan realizar actividades nocturnas.

Para el cierre del día, alrededor de las 23:00, Hermosillo se mantendrá con cielo despejado y 25 grados. El viento será casi imperceptible y el índice UV permanecerá en nivel bajo. La noche estará tranquila, cálida y sin probabilidad de lluvia, condiciones que se mantendrán hasta la madrugada del miércoles.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)