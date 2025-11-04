Clima en Sonora: ¿Lloverá HOY MARTES en la NOCHE? Se espera FRENTE FRÍO para viernes y sábado

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planeado salir esta noche de hoy martes 4 de noviembre de 2025? Es mejor que revises el pronóstico del clima para que las lluvias no te tomen por sorpresa. TRIBUNA trae para ti el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones climatológicas.

De acuerdo con el último reporte de la Conagua, para hoy en la noche no se esperan precipitaciones en ninguna de las regiones de Sonora. En cuanto a temperatura, se esperan máximas de 35 a 40 °C en las diferentes regiones del estado. El reporte del Organismo de Cuenca Noroeste afirma: "Aún se observará el ingreso de nublados de poco espesor a Sonora, pero no hay potencial de precipitaciones". Mientras que en el Pacífico, no se prevé el desarrollo de algún ciclón tropical en las próximas 48 horas.

Por otra parte, en el pronóstico en general se da a conocer que se espera un nuevo frente frío que se aproximará al noroeste del país durante los días viernes 7 y sábado 8 de noviembre, generando un descenso en las temperaturas y rachas de viento moderadas, esto según información compartida por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC). Las mismas autoridades señalan que se mantendrá un ambiente de frío a fresco sobre municipios de la región montañosa del estado de Sonora con valores que oscilen entre los 4°C y los 15°C al amanecer.

¿Cómo será el clima para mañana miércoles 5 de noviembre de 2025?

Para mañana miércoles 5 de noviembre de 2025 se espera un cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío con posibles heladas en sierras de Sonora. Por la tarde, ambiente caluroso en la región. Viento del noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 35 a 50 km/h. Cabe señalar que para los próximos días no se esperan precipitaciones.

¿Dónde sí se esperan lluvias?

De acuerdo con el SMN, para esta noche y madrugada del miércoles, el frente número 12 se extenderá como estacionario sobre la península de Yucatán, interactuará con la onda tropical número 40 que ingresará a Quintana Roo y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, estas condiciones generarán lluvias muy fuertes en Quintana Roo (norte y costa) y Yucatán (norte y noreste); fuertes en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro) y Campeche (suroeste); chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), y lluvias aisladas en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (regiones Huasteca Baja y Totonaca).

Fuente: Tribuna del Yaqui