Explosión en Waldo's de Hermosillo: Comercios vecinos del Centro podrán abrir tras revisión eléctrica

Los comercios vecinos aledaños al Waldo's de Hermosillo donde explotó un transformador podrían reabrir tras una revisión eléctrica

Hermosillo, Sonora.- Los comercios ubicados junto a la tienda Waldo's, donde ocurrió la explosión en el Centro de Hermosillo, podrán reabrir sus puertas una vez que cumplan con un dictamen eléctrico avalado por Protección Civil Municipal.

Rubén López Peralta, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro, informó que toda el área contigua a dicha tienda permanecía cerrada desde el domingo, mientras peritos eléctricos revisan sus instalaciones para garantizar que no haya riesgos.

"Algunos ya recibieron el visto bueno y comenzaron a operar. Se espera que entre hoy y mañana la mayoría reabra sus puertas a su clientela", indicó. Son cerca de 30 locales a los que les fue ordenado el cerrar para realizar inspecciones eléctricas.

Fuente: Tribuna del Yaqui

