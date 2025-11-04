¡Síguenos!
Ficoseg registra siete proyectos para el fortalecimiento de la seguridad pública en Sonora

El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad (Ficoseg), registra siete proyectos orientados a mejorar la seguridad pública en Sonora.

Algunos de los proyectos están relacionados con sistemas de información y equipo táctico Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad (Ficoseg) cuenta ya con el registro de siete proyectos orientados a mejorar la seguridad pública.

Marco Paz Pellat, vocero del organismo, señaló que las propuestas fueron presentadas por el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Hermosillo e instituciones de la sociedad civil.

"Los proyectos del Gobierno del Estado están relacionados con la adquisición de tecnología inteligente para generar condiciones de corredor seguro", explicó.

Esta medida se plantea para el tramo que va desde la frontera de Nogales y San Luis Río Colorado hasta Cajeme, e incluye el uso de arcos de seguridad, cámaras inteligentes y drones especializados.

La Fiscalía solicitó apoyo para fortalecer sus capacidades de investigación mediante sistemas de información y equipo táctico.

Por su parte, el Ayuntamiento de Hermosillo presentó un proyecto de ampliación del sistema de videovigilancia inteligente y arcos de identificación vehicular.

En tanto, las organizaciones de la sociedad civil propusieron la implementación de un sistema de monitoreo de la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

