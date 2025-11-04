¿Frío o calor? Así se sentirá el clima en Sonora HOY martes 4 de noviembre, según Conagua

Hermosillo, Sonora.- Si este martes 4 de noviembre de 2025 tienes planes al aire libre en el estado de Sonora, te dará gusto saber (o te preocupará) que el panorama pinta para un día muy soleado. Gran parte de la entidad amanecerá con cielo despejado y temperaturas frescas, pero conforme avancen las horas el calor regresará con fuerza en ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón, Huatabampo y Caborca. ¡Aquí más detalles sobre el pronóstico del clima!

Así será el clima en Hermosillo este martes 4 de noviembre

Aunque para algunos será un día perfecto para actividades al aire libre, también será recomendable tomar precauciones por el aumento en la intensidad del sol hacia el medio día. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el clima será estable desde la mañana hasta la noche, con pocas probabilidades de lluvia en todo el estado.

Conoce todos los detalles del clima en Sonora. Foto: Conagua

La jornada iniciará con ambiente fresco a templado, mientras que en zonas serranas podrían presentarse condiciones frías con posibles heladas, principalmente al amanecer. En municipios como Nogales, Agua Prieta, Magdalena de Kino y Naco, las primeras horas se sentirán más frías, con temperaturas cercanas a 12°C, acompañadas de viento ligero. Conforme avanza la mañana, el cielo continuará despejado, el viento soplará desde el noroeste y comenzará el ascenso térmico.

Para el mediodía, lugares como Hermosillo y Ciudad Obregón alcanzarán más de 35 grados, manteniendo un ambiente caluroso y seco. Por la tarde, el calor será más notable en la zona centro y sur del estado. Hermosillo registrará alrededor de 36°C, mientras que Ciudad Obregón podría llegar a 37, y Huatabampo alrededor de 35. En el noroeste, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado también tendrán condiciones cálidas, aunque menos intensas.

El viento del noroeste se mantendrá entre cinco y 15 kilómetros por hora, pero con rachas que podrían alcanzar 35 kilómetros por hora en algunas regiones, sin que esto cause afectaciones mayores. Durante la noche el ambiente volverá a refrescarse. En municipios fronterizos y serranos, la temperatura descenderá hasta los 11 o 12°C, mientras que en el sur y en la costa el clima será templado y agradable, con cielo despejado. En Ciudad Obregón y Guaymas se espera una noche tranquila, alrededor de 18 o 19°C y viento suave.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)