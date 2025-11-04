Gobierno de Navojoa busca cubrir el rezago de patrullas en la Comisaría de Seguridad Pública

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa anunció la inversión de un millón 750 mil pesos para la Secretaría de Seguridad Pública, la cual consiste en el reforzamiento del parque vehicular, así como el equipamiento táctico para los oficiales.

Con esta adquisición, el Ayuntamiento de Navojoa busca continuar siendo uno de los municipios con más de 100 mil habitantes más seguros del estado, de acuerdo a las estadísticas del Semáforo Delictivo de la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal, mencionó que el Gobierno Municipal hizo entrega de siete motopatrullas y radios de comunicación a la Comisaría de Seguridad Pública, como parte del plan estratégico de una más pronta y eficiente respuesta a los llamados de emergencia de la ciudadanía.

Queremos cumplirle a los navojoenses por su confianza con una respuesta más rápida a los llamados de auxilio; la meta es llegar a dos minutos de tardanza cuando esté todo el equipamiento, basados en una distribución estratégica por zonas", afirmó.

Elías Retes destacó que dicho lote de equipo, que incluye radios de comunicación, es el arranque de un programa de mejoramiento a la logística vehicular de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, pues se tiene contemplada en enero próximo la dotación de 20 pick ups y otras 14 motocicletas.

Por su parte, los regidores integrantes de la Comisión de Seguridad Pública en Cabildo, explicaron que próximamente comenzarán con los trabajos de análisis y discusión para la integración del anteproyecto de Plan de Egresos 2026, donde se tiene contemplado la compra de nuevas unidades para patrullaje en la ciudad, así como otras necesidades de la heroica corporación.

Fuente: Tribuna del Yaqui