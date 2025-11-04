La mejor vacuna contra el dengue en Ciudad Obregón es la descacharrización, dicen autoridades

Ciudad Obregón, Sonora.- La Dirección de Salud Municipal dio a conocer que la mejor vacuna contra el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, enfermedades de transmisión por vectores, es el descacharre. Jesús María Espinoza Castillo, titular de la dependencia, destacó que el tema del dengue se encuentra a flor de piel entre los habitantes del municipio de Cajeme, razón por la cual se considera necesario mantener informada a la ciudadanía.

"Nosotros necesitamos que la población realice una descacharrización constante de sus domicilios. Como bien sabemos, tener un buen servicio de recolección de basura es fundamental, y por eso necesitamos que nos ayuden, para no tener que llegar al punto en el que un camión tenga que pasar por todos los cacharros", señaló.

El licenciado en Enfermería manifestó que los primeros síntomas que se presentan tras la picadura del insecto son dolor intenso de cabeza, mareos, náuseas, dolor corporal, ardor y calor en el área ocular, así como fiebre que no cede.

Agregó que, ante los primeros síntomas, lo más recomendable es acudir a consulta en unidades médicas institucionales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), a fin de llevar un control y conteo acertado de los casos registrados en la región.

¿Por qué a estas áreas? Porque en ellas se lleva a cabo algo que se llama reporte epidemiológico, el cual aporta una notificación respecto a los sectores donde se ubican los casos de dengue por unidad médica o colonia, y permite establecer estrategias", manifestó.

Comentó que otra de las acciones que se están realizando en Cajeme para hacer frente a los casos de dengue registrados en la localidad es la fumigación en diferentes colonias, para lo cual se han coordinado esfuerzos con autoridades estatales del Distrito de Salud número cuatro.

Fuente: Tribuna del Yaqui