Oomapas Huatabampo rehabilitará el colector sanitario de la calle Álvaro Obregón

Huatabampo, Sonora.- El Ayuntamiento de Huatabampo inició con los trabajos de rehabilitación del colector sanitario en la calle Álvaro Obregón, entre Alfredo Karam e Ignacio Allende, un problema que tenía años afectando a los vecinos del sector.

Durante el arranque de la obra, el alcalde Alberto Vázquez Valencia destacó que esta acción está dirigida a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los residentes del sector.

Estamos atendiendo un problema añejo con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de los huatabampenses. Además, con esta obra vamos a beneficiar a familias que viven en la Colonia 14 y en la Álvaro Obregón", explicó el mandatario municipal.

Además, Vázquez Valencia destacó que esta obra vendrá a beneficiar directamente no solo a los vecinos del sector, sino también a los estudiantes de la escuela primaria 'Club de Leones II' y el jardín de niños 'Lourdes G. Encinas'.

El presidente municipal, Alberto Vázquez Valencia, resaltó que esta obra es posible gracias al programa del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2025. Por lo que esperan que pronto se pueda resolver el problema del drenaje colapsado en el sector.

La rehabilitación de la infraestructura sanitaria es crucial para prevenir riesgos sanitarios y mejorar el entorno saludable en una zona de alta densidad poblacional", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui