Revelan sexo del bebé de Lupita, joven que murió en la explosión de Waldo's en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La explosión en la tienda Waldo's ocurrida el pasado sábado 1 de noviembre de 2025 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, cobró la vida de tres integrantes de la familia Fernández Castro, incluida Guadalupe Fernández, una joven de 24 años de edad, quien tenía ocho meses de embarazo y esperaba con ilusión la llegada de su bebé. Lupita, como la conocían sus seres queridos, perdió la vida junto a su hermano Alejandro y su madre Francisca Guadalupe.

Este martes 4 de noviembre de 2025 comenzaron a circular videos de los servicios funerarios de estas tres víctimas del fatal incidente registrado sobre la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez, en el Centro de la capital de Sonora. En una de las grabaciones se observa como Ángel Fernández, hijo y hermano de los fallecidos, realizó una revelación de sexo en el panteón previo a la sepultura de sus seres queridos.

En el material se puede apreciar que, entre lágrimas y un evidente dolor, Ángel acciona un extintor del que sale un polvo de color rosa. Los ahí presentes aplauden, mientras el joven se pone en cuclillas y posteriormente abraza el ataúd de su hermana. Una vez que se dio a conocer el fallecimiento de Lupita, Rey Vázquez Joel, su esposo desde 2024, compartió un mensaje desgarrador en Facebook, acompañado de una foto de la hoy occisa.

El amor de mi vida, tantos momentos juntos… risas, llantos, bailes, todo lo que pasamos juntos y un maldito accidente le arrebató la vida, junto con nuestra bebé. Era juntos para toda la vida, como te había prometido y te me fuiste, ¿ahora qué voy hacer sin ti? Perdóname por no haber alcanzado a llegar a salvarte, no alcancé a salvarlas. Eras, eres y siempre serás el amor de mi vida. Descansa en paz mi reina hermosa, era yo él que se tenía que haber ido, no tú", se puede leer en la publicación compartida por el esposo de Guadalupe.

En solidaridad con las víctimas mortales y los heridos de la explosión en la tienda Waldo's de Hermosillo, el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, anunció que se pospondrá la ExpoFest Cajeme 2025, evento que se tenía previsto realizar del 7 al 23 de noviembre. El alcalde señaló que ahora se celebrará del 14 al 30 de noviembre, además desmintió los rumores en torno a que no estén registrando ventas de stands y boletos para las presentaciones que se tienen pactadas.

