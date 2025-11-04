¡Síguenos!
Se manifiestan en Centro Integral de Procuración de Justicia de Ciudad Obregón por presunto fraude

Cerca de 200 personas se manifestaron en el Centro Integral de Procuración de Justicia de Ciudad Obregón denunciando presunto fraude

Foto: TRIBUNA / Omar Rodríguez

Ciudad Obregón, Sonora.- Alrededor de 200 personas del Frente Vanguardia, Indígenas y Yoris del sur de Sonora se manifestaron este martes 4 de noviembre en el Centro Integral de Procuración de Justicia de Ciudad Obregón, denunciando supuestos fraudes.

Los inconformes portaban mantas y cartulinas en las que señalan directamente a personas, a quienes acusan de fraude, así como a posibles autoridades en el mismo sentido. Una parte del contingente se mantuvo por fuera de las instalaciones del Centro Integral de Procuración de Justicia, mientras que el resto ingresó con la protesta a las oficinas.

El grupo busca la adquisición de terrenos federales en municipios del sur de la entidad. Luego de un encuentro con autoridades, representantes legales informaron que el caso avanza y continuarán los desahogos de pruebas legales para llegar a un buen término.

Fuente: Tribuna del Yaqui

