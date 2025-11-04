Todo está listo para la Feria del Libro en Ciudad Obregón del 7 al 9 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- El comité organizador de la Feria de los Libros en el municipio de Cajeme dio a conocer que todo se encuentra listo para el inicio de este evento, que comenzará el próximo 7 de noviembre.

Ana Laura Aguilar, quien se desempeña como coordinadora general de la feria, comentó que el evento tendrá una duración de tres días, iniciando el 7 y culminando el 9 del presente mes.

También señaló que las actividades se desarrollarán entre las 17:00 y las 22:00 horas, durante las cuales los asistentes podrán disfrutar de cuentacuentos, talleres de ciencia y arte, bazar de emprendimientos, observación estelar y trueque de libros.

Agregó que actualmente ya se están instalando los stands en la plancha de la plaza Álvaro Obregón, frente al Palacio Municipal, espacio en el que se desarrollará la mayor parte de las actividades.

Recordó que, entre otras actividades, se realizarán talleres literarios y análisis de diferentes libros. Durante el evento, se llevará a cabo una actividad de ecotrueque, que consiste en llevar al lugar material reciclable como papel, plástico o cartón, y cambiarlo por un árbol.

Fuente: Tribuna del Yaqui