ÚLTIMA HORA: Se pospone ExpoFest Cajeme 2025 por solidaridad con víctimas de explosión de Waldo's en Hermosillo

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, informó que se pospuso la ExpoFest Cajeme 2025 por solidaridad con víctimas de explosión de Waldo's en Hermosillo, donde 23 personas fueron víctimas. El festejo que estaba planeado del 7 al 23 de noviembre será celebrado del 14 al 30 de noviembre. El mandatario informó que ya se está trabajando en los ajustes y las reprogramaciones se darán a conocer pronto. "Es un acto del Municipio de Cajeme, de las y los cajemenses de solidaridad, respeto y luto, por lo que aconteció en Hermosillo y con ello estamos haciendo patentes nuestras condolencias".

Lamarque Cano dijo que está seguro de que las y los cajemenses, como siempre, "como gente generosa y sensible", están de acuerdo con la decisión. Afirmó que saben que cuentan con la comprensión, ya que no es una decisión de carácter administrativo, sino una muestra de solidaridad con los hermosillenses. "Tengo plena seguridad de que de parte de nuestra gente, la gente de Cajeme, va a haber total comprensión".

Dijo que la decisión se tomó un día después de los hechos, pero se estaba trabajando con todo lo que implica, es decir, artistas, personas que compraron stands y demás. "Tenemos el compromiso de mostrar ese acto solidario". Por otra parte, el alcalde señaló que es falso que la ExpoFest Cajeme se cancele debido a que hubiese una pobre venta de stands o de boletos; "tenemos prácticamente todo vendido". El presidente municipal añadió que también es falso que no se tuvieran los espacios y las instalaciones listas para realizar el evento: "Falso, falso, falso, estamos al 100". Se dijo que las instalaciones están listas y se puede ir a revisar, así como que ya quedaron instalados los juegos mecánicos.

#ÚltimaHora | Alcalde Javier Lamarque Cano confirma que se pospone la ExpoFest Cajeme 2025 uD83CuDF35 ??



Más información en unos momentos pic.twitter.com/4JUytL9jE1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 4, 2025

Respecto a los operativos que se están realizando para revisar las tiendas Waldo's de Ciudad Obregón, el alcalde señaló que siete comercios de este tipo se encuentran suspendidos: "Están clausuradas, las clausuramos hasta que no se haga una revisión exhaustiva de sus condiciones de funcionamiento". Comentó que están en coordinación con Protección Civil para revisar las condiciones de otros comercios.

Durante la primera semana de la ExpoFest Cajeme se iban a presentar en el Teatro del Pueblo:

7 de noviembre: Matisse

8 de noviembre: Edición Especial La Propuesta

9 de noviembre: La Brissa / Alán Arrieta

Y en el Auditorio de las Estrellas:

7 de noviembre: Mike Salazar

8 de noviembre: Lasso / Octubre Doce

9 de noviembre: Gaby Mendoza Show

13 de noviembre: Festival Cuatro Elementos

Comunicado de cancelación de ExpoFest Cajeme 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui