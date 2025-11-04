Waldo's asegura que está APOYANDO a VÍCTIMAS de explosión en Centro de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Mediante un comunicado, la compañía Waldo's aseguró que está apoyando directamente a las víctimas de la explosión que se registró en una de sus tiendas en Hermosillo, hecho por el que murieron 23 personas, las cuales ya fueron identificadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Waldo's dijo que ha mantenido una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado de Sonora y con la Unidad de Atención a Víctimas. "Con un sentido de urgencia y profundo respeto, estamos llevando a cabo, en estrecha colaboración con las autoridades, acciones como la cobertura de gastos funerarios, la facilitación de un traslado médico aéreo y la entrega de apoyo directo, priorizando la atención de las personas y familias".

Waldo's asegura que está apoyando a vçitimas de explosión en Centro de Hermosillo

La empresa también señaló que están colaborando con la FGJES aportando la información requerida para esclarecer los hechos y brindar certeza sobre las condiciones en las que operaba la tienda. "Reiteramos nuestro compromiso de actuar con transparencia, respeto y responsabilidad en este proceso. Seguiremos informando conforme avancemos en las acciones de apoyo y colaboración institucional".

Culmina el reconocimiento de las víctimas del incendio

La Fiscalía General de Justicia de Sonora terminó con el trabajo de reconocimiento de víctimas del incendio del pasado sábado en un comercio del centro de Hermosillo. Por medio de la Dirección General de Servicios Periciales ha culminado con la identificación de los 23 occisos, toda vez que las dos personas que se mantenían en calidad de desconocidos han sido plenamente identificadas por alguno de sus familiares.

De acuerdo al comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia de Sonora, había dos cuerpos que no eran reconocidos, por lo que se reforzaron los trabajos para dar con las familias. Estas últimas dos personas son: un hombre de 63 años, originario de Guadalajara, Jalisco, así como una mujer de 38 años, originaria de Caborca, Sonora.

El saldo de personas muertas es de 23, siendo dos menores de edad de sexo femenino, 4 menores de edad de sexo masculino, 12 mujeres adultas, una de ellas embarazada, y cinco masculinos adultos.

#Seguridad | "Mejor se hubiera muerto": Esposa de paquetero de Waldo's herido tras explosión en Hermosillo uD83DuDC68uD83CuDFFB?uD83EuDDB3uD83DuDD25https://t.co/zYuQZzRNkM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui