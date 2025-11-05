Alfonso Durazo confirma la separación temporal del titular de Protección Civil de Sonora tras explosión en Waldo's

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó la separación temporal del titular de Protección Civil de Sonora, Armando Castañeda Sánchez, luego del incendio en una tienda Waldo's en Hermosillo, el cual provocó la muerte de 23 personas. Indicó que la separación del cargo de Armando Castañeda como coordinador de Coordinación Estatal de Protección Civil será mientras dure la investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Cabe recordar que el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, reveló que la tienda no contaba con programa de Protección Civil desde 2021.

"He solicitado al titular de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado que se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado, con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte en dicha investigación", afirmó el gobernador. Dijo que su gobierno responderá con verdad, justicia y con humanidad para que no haya dudas y para que no haya impunidad. Hay que recordar que la FGJES tiene una investigación abierta por los hechos y su titular reportó que funcionarios municipales, estatales y federales habían sido llamados para dar su declaración.

Por otra parte, el mandatario actualizó el estado de las víctimas que aún se encuentran hospitalizadas. El gobernador dijo que cuatro personas siguen hospitalizadas, Marco, Danna, Gloria y María Isabel, y siguen bajo cuidado médico integral. De ellos, María Isabel, quien está grave, fue trasladada hoy al Hospital Valleywise, de Phoenix, Arizona; la joven fue acompañada en una ambulancia aérea por personal médico y un familiar.

"Hay momentos que sacuden la conciencia de una comunidad. No hablamos de cifras, no hablamos de daños materiales, hablamos de vidas perdidas, de familias que hoy caminan con un vacío que ningún consuelo puede llenar. Y cuando hay vidas de por medio, la única responsabilidad digna del Estado es llamar a las cosas por su nombre. Su único lenguaje es la verdad; la verdad, aunque duela, la verdad, aunque incomode, la verdad, porque solo con ella puede empezar la justicia", señaló Durazo Montaño.

