Ciudad Obregón: Comienzan actividades del Día contra la Violencia hacia la Mujer con enfoque en salud mental

Ciudad Obregón, Sonora.- Para dar inicio a las actividades encaminadas a conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de la Mujer y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cajeme (Sutsac) realizaron una conferencia encaminada a la Salud Mental.

Lo anterior fue dado a conocer por la titular de la dependencia, Marina Herrera Ortiz, quien destacó la importancia de la salud mental como una herramienta para combatir y prevenir la violencia de género.

Indicó que, como parte de estas actividades, lo que se pretende es crear conciencia en materia de prevención de la violencia de género, además de brindar apoyo a todas aquellas mujeres que enfrentan alguna situación que ponga en riesgo su integridad y su bienestar emocional.

Herrera Ortiz hizo un llamado a la comunidad en general para que consulten las redes sociales de la dependencia a su cargo, esto con la finalidad de que se mantenga informada sobre las actividades relacionadas con el Día de la Violencia contra la Mujer.

Fuente: Tribuna del Yaqui