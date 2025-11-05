Clima en Sonora HOY: Calor, cielo despejado y hasta 38°C este MIÉRCOLES 5 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 5 de noviembre de 2025 amaneció con un ambiente despejado en la mayor parte de Sonora y con temperaturas que van desde frescas por la mañana hasta extremadamente calurosas en la tarde. Aunque ya es noviembre, el calor todavía domina en el estado, especialmente en las zonas centro y sur, donde los termómetros siguen acercándose a los 40°C. ¡Aquí toda la información sobre cómo será el clima hoy!

Así será el clima en Sonora este miércoles 5 de noviembre

Las ciudades más cálidas serán Ciudad Obregón, Huatabampo y Hermosillo, que se mantienen con cielo despejado y un clima estable a lo largo del día. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el estado de Sonora tendrá cielo mayormente soleado desde temprano, con mañanas templadas y bancos de niebla principalmente en áreas costeras.

En municipios como Agua Prieta, Magdalena de Kino, Naco y Nogales el amanecer será frío, con mínimas entre 11 y 15°C. En San Luis, Caborca, Puerto Peñasco y Sonoyta, la mañana iniciará más templada, mientras que en el sur, especialmente en Ciudad Obregón y Huatabampo, el clima será cálido prácticamente desde la primera hora. Por la tarde se mantendrá el ambiente caluroso. Hermosillo llegará a 36°C, Heroica Guaymas alcanzará 34 y Ciudad Obregón marcará hasta 38 grados.

En municipios del norte, como Agua Prieta y Heroica Nogales, también habrá sol, aunque con temperaturas más moderadas. El viento será otro factor a tomar en cuenta, ya que se pronostican rachas de 35 a 50 kilómetros por hora en el sur del estado. En el resto de Sonora el viento será más ligero, con dirección del noroeste.

Durante la noche el cielo continuará despejado. En la franja fronteriza, las temperaturas descenderán de forma más notoria: Agua Prieta bajará a 12°C, mientras que Nogales llegará a 11. En la costa el ambiente será más agradable, con mínimas de entre 18 y 20 grados en Guaymas, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado. Ciudad Obregón cerrará el día con aproximadamente 19°C, y en Huatabampo el termómetro marcará 19 o 20.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)