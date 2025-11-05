Clima HOY en Hermosillo: Prevén calor, cielo despejado y hasta 36°C este 5 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo inicia este miércoles 5 de noviembre de 2025 con un panorama estable y mayormente despejado. Aunque ya avanzó el otoño, la capital de Sonora continúa registrando temperaturas altas durante el día y noches cálidas, por lo que el calor seguirá presente en gran parte de la jornada. Para que planifiques tus actividades, aquí te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en Sonora este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el amanecer arrancó con cielo despejado y cerca de 20°C. El viento será ligero desde el noreste y el índice UV permanece en nivel bajo durante las primeras horas, sin necesidad de protección solar. Conforme avanza la mañana, el sol toma fuerza y la temperatura sube gradualmente. A partir de las 8:00 horas ya se sentirán alrededor de 22 grados, y a las 9:00, el termómetro alcanzará los 25.

Al mediodía comienza el aumento más notable. Para las 11:00, Hermosillo alcanzará los 32 grados, aunque la sensación térmica será ligeramente menor. El viento se mantendrá casi en calma, sin ráfagas fuertes. Para las 14:00 horas se espera el momento más caluroso del día, con 36°C de temperatura, cielo totalmente soleado y sensación de 33. El índice UV se ubicará en niveles medios durante la tarde, por lo que la exposición directa al sol puede causar molestias, especialmente entre 12:00 y 15:00.

Al caer el atardecer, las condiciones siguen estables, pero comienza un descenso ligero. Para las 17:00 el termómetro bajará a 34°C, y aunque la variación es pequeña, el viento del oeste ayudará a que el clima sea un poco más soportable. La noche llegará con condiciones tranquilas. A las 20:00 el cielo pasará a nubes y claros, con una temperatura aproximada de 28 grados; la sensación térmica será casi igual y sin probabilidades de lluvia.

Todos los días a las 06:00 y 18:00 horas, consulta las condiciones del estado del tiempo en: https://t.co/R8Yan9vLdN

En el último tramo del día, hacia las 23:00, el cielo volverá a despejarse, la temperatura descenderá a 26 grados y continuará el viento suave desde el noroeste. Hermosillo tendrá un clima estable en toda la jornada, sin pronóstico de precipitaciones y con un ambiente cálido que se extenderá hasta la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)